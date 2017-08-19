Владимир Крикунов: "Перегрузить Голышева? Очень смешно"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов в интервю "СЭ" отметил, что большие физические нагрузки на его тренировках помогают хоккеистам во время игры. По словам наставника, у многих игроков зажатоть не в мышцах, а в голове.

- Взять того же Анатолия Голышева. Стоит его перегрузить, как у форварда пропадает легкость, он зажат.

– Очень смешно. Нет, правда вы меня сейчас повеселили. О чем вообще речь? Что такое "перегруженный"? Это же не мешает другим хоккеистам в лиге показывать хороший хоккей, несмотря на нагрузки. Все же в равных условиях.

– Или взять Евгения Чесалина. Он тоже легкий. Стоит его перегрузить и все пропадет.

– Чесалин не случайно у нас играет в первом звене. И по игре, и по результату. И я бы не сказал, что ему мешают тренировки с баллонами или без. Проблема у Голышева совершенно другая.

– Какая?

– Она у него в голове. Он все еще живет тем сезоном, когда забросил двадцать шайб. Анатолий уверен, что так будет всегда. Да не будет просто так ничего. Надо работать, Толик. Талант у него есть, но раскрыться он может только при должной работе. А если работать мало, то и получится шесть шайб, как в прошлом сезоне. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Владимира Крикунова