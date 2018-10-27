Владимир Крикунов - о Шипачеве и Кагарлицком: "Если лидеры проигрывают свой микроматч, то в чем вопрос?"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов после матча с "Металлургом" (1:2) рассказал о своих впечатлениях от игры. Специалист также отметил неудачную игру спецбригад своей команды.

- Я скажу, что мы, вроде бы удачно забили первый гол, старались, боролись, но, к сожалению, не смогли справиться с Васей Кошечкиным. У нашего вратаря Иван Бочарова родился сын. Лев Иванович будет - как Яшин, почти. Он играл хорошо, старался, но, к сожалению, ему не помогли. Вторая игра на выезде - будем готовиться дальше.

- Ваша команда занимает последнее место по игре в меньшинстве. Как работаете по улучшению этого компонента?

- Работаем, разбираем все эти голы, но пока так - не очень получается. Что-то получается немножко - чуть получше стали.

- У "Динамо" третье большинство в лиге, но сегодня не удалось реализовать ни одного. Это так "Магнитка" хорошо сыграла или у ваших лидеров не получилось?

- "Магнитка" хорошо сыграла (улыбается).

- Как оцените игру в сегодняшнем матче ваших лидеров Шипачева и Кагарлицкого? Довольны ли вы ими?

- Пятьдесят на пятьдесят, скажем. Лидеры должны быть лидерами - они должны нести основную нагрузку, делать. Но если они проигрывают свой микроматч, то в чем вопрос? (Юрий Ширинкин)

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