Владимир Крикунов о матче со "Спартаком": "Коротка кольчужка у нас оказалась"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов - о матче со "Спартаком" в регулярном чемпионате КХЛ (2:4).

- Хотели выиграть, имея за спиной семь подряд поражений от "Спартака". Бились и боролись, и игра шла такая, что можно было зацепиться, но удаления подвели и гол от красной линии пропущенный. После этого мы остановились в конце. Коротка кольчужка у нас оказалась, не хватило силенок до конца, - цитируют тренера "РИА Новости". - Бой нашего капитана Ильи Никулина? Я не боксерский судья же - оценки ставить. Главное, что нормально с ним все, живой и здоровый. Макаров неплохо выглядел, играя в первом звене - три момента имел, такие передачи ему отдавали, что надо было забивать. Даниила Тарасова я убрал от Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого, потому что он уже подстроился под них, стал с шайбой ходить. Они-то могут так играть, а ему бегать надо. Будем думать еще, кого ставить в первое звено. Сейчас травмированные выйдут ребята, полегче будет.

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