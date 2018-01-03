Владимир Крикунов: "Нельзя играть 3 января"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после домашнего поражения от "Локомотива" (5:6 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команда продемонстрировала бойцовские качества. По мнению специалиста , поражение екатеринбуржцев по буллитам стоит списать на Новый год.
- Поздравляю всех болельщиков с Новым годом! Устроили сегодня праздник для них - 10 голов, да еще буллиты. Наверное, интересно такой матч смотреть. Обидно, конечно, пропустить гол за 30 секунд до конца и потом ещё по буллитам проиграть. В целом, ребята бились, боролись, отыгрывались по ходу матча - спишем это поражение на Новый год.
- Чего вашей команде не хватает, чтобы уверенно чувствовать себя на буллитам?
- Голов не хватает. Работать надо, а они (хоккеисты - Прим. "СЭ") не много по разгильдяйский к этому компоненту игры относятся.
- Трямкину сегодня не хватило концентрации в эпизоде с пятой пропущенной шайбой, это и нужно списать на Новый год?
- Да. Такие матчи нужно проводить либо, вообще, в Новый год, либо сдвигать их на 4-е, 5-е января. Нельзя играть 3-го числа. (Алексей МАКСИМОВ)
bond1951
вы же ПРОФИ при чем тут 3 января может лучше 15................
19:26 3 января
vrilschii
"не много по разгильдяйский".... Писать репортажи 3-го января видимо тоже не стоит :)
19:01 3 января