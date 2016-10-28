Владимир Крикунов: "Нефтехимику" не тренеров надо менять, а генерального менеджера"

Бывший главный тренер и вице-президент "Нефтехимика" Владимир Крикунов выразил мнение, что причиной неудач клуба в последние годы является работа генерального менеджера Виктора Левицкого. Сегодня ушел в отставку тренерский штаб команды во главе с Николаем Соловьевым. Сменить его на посту наставника нижнекамцев может Андрей Назаров.

- Я не знаю, какой специалист нужен "Нефтехимику", - сказал Крикунов. - И вообще, там не тренеров надо менять. Их ведь уже три года меняют. Поменяйте один раз генерального менеджера Виктора Левицкого, и все будет нормально. Все встанет на место и начнет работать. А там ухватились за этого Левицкого, как будто без него невозможно прожить. Играл же "Нефтехимик" без этого человека. А он три года в клубе и три года проблемы с тем, чтобы попасть в восьмерку. Команда добивалась этой цели, когда 16 клубов участвовало. А сейчас Левицкий в "Нефтехимик" устроился и меняет тренеров, как перчатки. Знаете, сколько наставников сменилось в Нижнекамске за три года? По-моему, 13 человек. Разве это нормально? Какая может быть команда? Тренеры не успевают с игроками познакомиться, выучить их имена. И все наставников ищут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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