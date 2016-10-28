Владимир Крикунов: "Нефтехимик" набрал 25 нападающих, потом начал пачками отчислять"

Бывший главный тренер и вице-президент "Нефтехимика" Владимир Крикунов раскритиковал работу менеджмента клуба, и в первую очередь генерального менеджера Виктора Левицкого. Сегодня нижнекамцы остались без наставника - в отставку ушел весь тренерский штаб во главе с Николаем Соловьевым.

- Не поймешь, что Левицкий придумает в следующую секунду, - сказал Крикунов. - Набрали в команду 25 нападающих, потом их начали пачками отчислять. Все это идет от незнания вопроса. Нормальный человек не брал бы столько форвардов, потому что столько и не надо. Вся заявка команды включает в себя 25 хоккеистов. Вместе с тремя вратарями. А тут 25 только нападающих. Все идет отсюда. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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