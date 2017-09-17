Владимир Крикунов: "Недокомплект легионеров в "Автомобилисте"? Наши ребята лучше"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после победы над московским "Динамо" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил игру голкипера Якуба Коваржа. Также специалист объяснил, почему в команде мало иностранных хоккеистов.

– Игра была интересная для зрителей, а для нас немного напряженная, но у нас очень хорошо сыграл Коварж, – сказал Крикунов. – Все ребята старались, отдавались, и в конце при счете 1:0 неплохо сыграли в обороне, не давали сопернику свободно заходить в зону. Это была наша последняя встреча в поездке. Я попросил ребят постараться, чтобы поехать домой с хорошим настроением. Тем более у Торченюка сын родился.

– Дуайта Кинга вы все время ставите в первое звено, но у него нет очков. Долго будете ему доверять?

– Пока доверяем. Они у нас в поиске.

– Кто вам там больше нравится: Кинг или Тичар?

– Они между собой договорятся.

– Почему в команде недокомплект легионеров?

– Наши ребята лучше. Поэтому играют они.

– Ходили разговоры, что клуб может расстаться с Чайковски.

– Это разговоры. У нас в баскетбольной команде УГМК видели сколько легионеров? Хотя играть могут совсем мало. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)