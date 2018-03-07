Владимир Крикунов: "Нам хотя бы одного пол-Мозякина!"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов посетовал, что в четвертьфинальной серии Восточной конференции против "Металлурга" его команде не хватает ярких исполнителей. По словам специалиста, ключевую роль в серии играет форвард магнитогорцев Сергей Мозякин. "Металлург" после сегодняшней победы (3:1) ведет в серии 2-1.

- Можно ли сказать по трем матчам, что вашей команде не хватает исполнительского мастерства? Пока что реализовано только одно большинство, сегодня во втором периоде был выход один на один, а также пара моментов с пустыми воротами.

- Нам хотя бы одного пол-Мозякина! Я не говорю Мозякина - я говорю пол-Мозякина! (Юрий ШИРИНКИН)