Владимир Крикунов: "Наконец-то мы реализовали два раза большинство"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после победы над "Сочи" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой в обороне. По словам наставника, нападающие могли сыграть лучше.



– Игра получилась тяжелой. Мы после тяжелого матча с "Ак Барсом", проиграли первый период по моментам. Тяжело, пришлось народ поднимать после первого периода, – цитирует Крикунова официальный сайт "Сочи". – Немножко встрепенулись, игра пошла более-менее равной. Хорошо, что мы удачно забили. У нас Крикунов забил, это нужные голы. Наконец-то мы реализовали два раза большинство. В третьем периоде было сложно, тяжело, противник на нас сел прилично. Но, слава богу, выстояли, хорошо сыграли Коварж и вся оборона. Нападающие могли бы получше сыграть. А так – молодцы, ребята, все старались, все бились.