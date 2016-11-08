Владимир Крикунов: "Мне не дали нормально закончить в "Нефтехимике"

Бывший главный тренер "Нефтехимика" Владимир Крикунов, ныне возглавляющий "Автомобилист", в интервью официальному сайту КХЛ подчеркнул, что руководство нижнекамцев не дало ему времени, чтобы построить хорошую команду. Ранее специалист говорил о том, что "Нефтехимик" станет его последним клубом.

- Вы уже как-то говорили, что собираетесь завершать карьеру, тем не менее снова продолжаете работать. Эти слова были сказаны на эмоциях?

- Да, я говорил, что два года отработаю и закончу. А мне не дали нормально закончить. Думал, соберу команду, все отлажу, как уже три раза это делал в Нижнекамске. В "Ак Барс" ушел - там золото выиграли, потом в "Нефтехимике" получилось сделать классную команду, ушел в "Динамо" - там чемпионами стали. Я очень хотел сделать хорошую команду в Нижнекамске сейчас и выиграть медали с "Нефтехимиком", а начальство торопилось, нужен был сразу результат. Но за один год этого не сделаешь. А они меняют тренеров постоянно. Вон, вратарь "Нефтехимика" Колппанен говорит: "При мне уже 9 тренеров поменялось". И это он говорил еще до того, как Соловьева сняли. 10 тренеров за три года, ну что это такое?

- Как семья относится к тому, что вы по-прежнему в игре? Не уговаривают завершить карьеру?

- Жена говорит, мол, давай, пора уже, наверное, закончить. Я говорю: "Ну как закончить?.." Настолько привыкаешь к работе, что без нее не знаешь, куда себя деть, постоянно ищешь какие-то дела. Тренером я чувствую себя на месте. Жена понимает, что, не работая, я нахожусь не в своей тарелке. Мне плохо без хоккея. Она мне в этот раз сказала: "Ладно, давай, езжай работай". Она ведь и построила все вот так без меня… Один дом, потом второй, квартирой в Москве, где сын сейчас живет, тоже она занималась.