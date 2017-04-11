Владимир Крикунов: "Магнитка" играет на пределе своих возможностей"

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов отметил, что лидеры магнитогорского "Металлурга" играют на пределе своих возможностей в финальной серии Кубка Гагарина против СКА (1-1). Он высоко оценил класс питерского клуба.

– Лидеры "Магнитки" играют очень много, – приводит официальный сайт КХЛ слова Крикунова. – И раньше так было. В скольких матчах команда победила благодаря своему первому звену… Но я, честно говоря, не знаю, на долго ли их хватит. Посмотрите, как их бьют! Нещадно! Вспомните, как Крис Ли попал. Его толкают спереди, он летит назад и получает еще и со спины. Долго ли так выдержат ребята?

Есть ли впечатление, что "Магнитка" играет на пределе возможностей? Да, есть. Несмотря на поражение, СКА выглядел очень сильно. Питерцы имеют четыре звена, и все они в атаке выглядят очень здорово, а магнитогорцы ни одним своим их не переигрывают. Если в первом матче тройка Коваржа еще входила в зону и удерживалась там, выводила друг друга на броски, то сегодня такого почти не происходило. Очень тяжело "Металлургу" будет в гостях.

Тем не менее, "Магнитка" победила. За счет того, что поставила очень многое на игру в обороне. И это при том, что в сезоне она так почти не действовала. А сейчас приходится защищаться. И, если и дальше у них получится так играть, если научатся действовать строго в защите и на контратаках (именно так и был забит второй гол), то Питеру надо будет что-то придумывать.

При этом я не сказал бы, что у гостей были проблемы с атакой. СКА почти втрое перебросал соперника. Но тут надо отметить игру Василия Кошечкина. Мы привыкли, когда говорят: "Вратарь совершил "спасение". Но вчера вратарь "Металлурга" действительно спасал. СКА надо быть готовым к тому, что "Магнитка" снова построит игру от обороны. Удивительно? Что ж, жизнь заставляет.