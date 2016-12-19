Владимир Крикунов: "Кубок Шпенглера? Куда важнее плей-офф Кубка Гагарина"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (3:1) отметил, что команда без особого энтузиазма отправляется в Швейцарию на Кубок Шпенглера. По словам специалиста, для екатеринбуржцев куда важнее выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

- Ребята все старались, у нас последняя игра в поездке, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Крикунова. - У команды начинается перерыв, "Автомобилист" едет в Швейцарию на Кубок Шпенглера. Не очень хочется, но как есть. Что нам от этого турнира, даже если мы его выиграем? Ситуация в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ очень непростая. Для нас сейчас главное пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.

Что касается матча, то первую встречу в составе команды провел вратарь Иван Лисутин, отлично сыграл. Остальные ребята старались. Тичар сыграл с Симаковым и Голышевым, забили 2 гола. Новое звено, сегодня ребята играли вместе в первый раз. Все получилось хорошо. Уделили внимание тактике, перестроили игру в обороне. Здорово, что это дает результат.