Владимир Крикунов: "Комплектуем команду опытными игроками, потому что в КХЛ молодых не выкупить"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов заявил, что доволен комплектованием команды к следующему сезону опытными игроками, так как клуб не может себе позволить приобретать молодых хоккеистов. Напомним, что в минувшем сезоне "Автомобилист" занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не пробился в плей-офф.

– Мы осознанно пошли по этому пути, по пути комплектования опытными игроками, потому что если брать молодых, то их нужно выкупать, а сейчас в КХЛ никого не выкупить – такие цены, – цитирует "Р-Спорт" Крикунова. – Так что мы пошли по этому пути, где можно взять бесплатно. По составу больше Олег Гросс занимался, но я могу сказать, что доволен, как все собралось, как получилось. Хорошая работа проведена, вовремя сделаны приобретения. Что было раньше и что стало сейчас по составу – это две большие разницы.