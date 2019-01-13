Владимир Крикунов: "Команде спасибо, а вратарю Бочарову – особенно"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" (3:1) отметил, что у него были опасения. По его словам, хорошо себя проявил вратарь Иван Бочаров.

- У нас была третья игра на выезде, и, просматривая игру "Торпедо" с "Автомобилистом", серьезно опасались, что можем не выдержать, - цитирует "РИА Новости" Крикунова. - "Торпедо" там очень прилично сыграло, поэтому настраивались на быструю игру. Сегодня ребята очень хорошо отработали начало, потом проразгильдяйничали, пропустили гол, который можно было и не пропускать.

В конце пять минут выстояли в меньшинстве, хотя было непросто, и потом довели игру до победы. Если говорить про этот момент, когда (Михал) Чайковски заработал удаление, то просто никто не хотел уступать, а уж когда драка пошла, то кто там будет разбирать, кто больше участвовал, а кто меньше. Всей команде спасибо, а вратарю (Ивану) Бочарову – особенно.

Сейчас во всех командах очень много травм. Ситуация такая, что иной раз не знаешь, кто у тебя сможет играть в следующем матче. Обычно играем в четыре пары защитников, а тут молодой парень выпал, сломался, пришлось сегодня играть в три. Если идет хорошая жесткая игра, то можно легко потерять пару человек.