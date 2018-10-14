Владимир Крикунов: "Когда приходил в "Динамо", думал, что работы будет меньше"

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на то, что его команда не воспользовалась подарком соперника, когда надо было забивать.

- Мы не воспользовались первым подарком, когда надо было забивать. К сожалению, вторую игру проводим без голов. С ЦСКА у нас забил защитник, а форварды пока без голов. Если не забиваешь, матч не выиграть. Мы не использовали большинство и сами пропустили, когда играли в меньшинстве. Надо подтягивать третий период. Безобразно его провели. Вроде старались. Трудно подтянуть команду - идет чемпионат и невозможно прилично нагрузить ребят, чтобы в дальнейшем начали подниматься. Мы до перерыва должны дотянуть, а там уже все подправим.

- Когда принимали команду, насколько ожидания совпали с тем, как много работы предстоит сделать?

- Думал, что будет меньше работы. Уже домой не езжу. Живу на базе в Новогорске.

- Сегодня Меньшиков стал виновником одной из пропущенных шайб, и вы его в наказание посадили на скамейку. Это сигнал команде?

- Трудно наказывать защитников, они вшестером играют и уже давно. Такая нагрузка идет на них постоянно. Мы не столько наказали, сколько выпустили игрока посвежее.

- Сегодня игра не удалась. Это связано с тем, что шесть человек в лазарете?

- У нас уже семь. Три защитника: Вишневский, Миронов и Хиетанен.

- Есть более глобальные причины такой игры?

- Это наши проблемы.

- Вы подписываете свободных агентов, но их уровень, наверное, не для того, чтобы поднимать команду со дна, а для глубины состава?

- С Прибыльским, нашим молодым защитником, у нас было всего шесть защитников. Некому играть, если бы Пепеляева не взяли.

- Легионеры ожидаются?

- Нет. (Елена Григорьевская)

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