Владимир Крикунов: "Хотели выиграть в первом матче в новом доме"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов поделился впечатлениями от победы над "Автомобилистом"​ (2:0) в первом матче клуба в рамках регулярного чемпионата КХЛ на "ВТБ-Арене", вмещающей 10800 зрителей.

– Естественно, мы хотели выиграть в первом матче в новом доме. Начинать с поражения не хотелось. Ребята отыграли внимательно и строго, хотя моментов было много. Нам удалось два гола забить, третий период держали результат, старались не пропустить. Как могли, контролировали игру. Где-то нас штанга выручила, где-то Бочаров помог. Сегодня был важен результат, и мы его добились. Хорошо то, что хорошо заканчивается.

Раисова взяли из Воронежа. Он на протяжении пяти лет входил в пятерку лучших бомбардиров ВХЛ. Решили дать шанс. Аслан не тушевался, первое очко набрал, играл разумно, правда, это и на тренировках было заметно.

Чайковского мы знали – он в прошлом году у меня в "Автомобилисте" был. У нас Миика Койвисто травмировался, нужна была замена, и Чайковского взяли буквально за пять минут до дедлайна.

Минеев болеет. У нас, к сожалению, грипп в команде. Я уже сам переболел. У нас с Минеевым проблем нет. Закриссон не играет, поэтому и не играет, – сказал Крикунов. (Игорь Еронко)

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