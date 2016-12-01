Владимир Крикунов: "Хотел бы порадовать коллег секретом победы над СКА, но его нет"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов отметил, что не знает секрета победы над СКА, который 17 ноября на родном льду проиграл команде из Екатеринбурга со счетом 1:2. По словам специалиста, победа в Санкт-Петербурге придала "Автомобилисту" уверенности в собственных силах.

– Я, может, и хотел бы коллег порадовать секретом победы над СКА, но его нет, – приводит "Р-Спорт" слова Крикунова. – Просто мы хорошо настроились, а СКА в какой-то степени недооценил нас, а когда гол забил, то и вовсе посчитал, что дело сделано. Наши ребята старались, а когда увидели, что матч можно выиграть, то вообще уперлись, под все броски ложились.

Моментов у СКА была тьма-тьмущая, но они не настроились как следует, и даже такие мастера, когда нет полной мобилизации, могут не решить стопроцентные моменты. Бросков двадцать мы заблокировали, бросков сорок отразил наш вратарь Игорь Устинский, очень здорово сыграл в Петербурге.

– Эта победа, кажется, придала хороший заряд команде.

– Для ребят это было большое дело. Из следующих четырех матчей, без учета игры с "Витязем", мы только один проиграли, и тот – по буллитам.