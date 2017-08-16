Владимир Крикунов: "Это мой последний сезон в роли главного тренера"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов заявил "СЭ", что планирует завершить свою тренерскую карьеру после этого сезона. Специалист отметил, что хочет провести этот чемпионат без отставки, после чего покинет команду.

– Это мой последний сезон в роли главного тренера, – сказал Крикунов. – Уже точно решено. Да, однажды я уже "завершал карьеру", но вернулся. Но теперь точно – все. Что меня заставит передумать? Наверное, ничего. Хотя... Я хочу провести полный сезон. Без отставок. Для меня это важно.

Мы покажем с "Автомобилистом" хороший результат, но потом точно закончу. Что буду делать? Сначала путешествовать, а потом не знаю. Вероятно, моя жизнь будет связана с хоккеем, но главным тренером не буду. (Алексей ШЕВЧЕНКО)