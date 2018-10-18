Владимир Крикунов: "Еременко - наш вратарь, а кого мне ставить?"

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов после поражения от СКА (2:3) рассказал о том, почему он выставил на этот матч Александра Еременко. Вратарь бело-голубых провел всего один неполный матч с ЦСКА (1:5) после того, как "Динамо" возглавил Крикунов.
- Мы немножко нахватали лишний удалений, а так я доволен действиями своих игроков. Особенно молодых ребят, которые выходили в четвертом звене. Просил их сыграть поактивнее в третьем периоде и они отработали неплохо. Чтобы выигрывать у такой команды надо забивать, - отметил Крикунов.
- Почему сыграл Еременко?
- Он наш вратарь, кого мне ставить?
- Бочаров играет чаще и лучше.
- Еременко - опытный голкипер, вышел против классной команды. Почему бы ему не сыграть?
- Получит ли он больше времени в будущем?
- Посмотрим, как он будет играть. (Игорь Новиков)