Владимир Крикунов: Эмоции чуть не лишили нас трех очков

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после победы над Куньлунем (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команда собралась после поражения от "Амура", но вполне могла и упустить победу в основное время.

– Лучше провели матч, чем предыдущую игру, – подчеркнул Крикунов. – Собрались ребята. К сожалению после четвертой шайбы посчитали, что выиграли. Думали, они побегут, и поймаем их. Это эмоции. Наделали ошибок и поставили судьбу матча под вопрос. Минуту еще играть было при счете 4:3. Обидно было упустить победу, ведя три шайбы.



– Опять команда не обходится без нервной концовки. Это – психология?

– Да, психология и календарь бестолковый для 29 команд.



– Для Гареева, сделавшего хет-трик, предусмотрено какое-то вознаграждение?

– Мне ничего неизвестно об этом.



– Зачем команде участие в кубке Шпенглера?

– Не я принимал решение. Он нам сейчас не нужен. Хотя в прошлом году команда заиграла после него. Но там толком не потренироваться: тренажерного зала нет, льда для занятий тоже нет.



– Минусов больше чем плюсов?

– Да. (Алексей МАКСИМОВ)