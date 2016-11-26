18:23 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Крикунов: Эмоции чуть не лишили нас трех очков

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Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после победы над Куньлунем (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команда собралась после поражения от "Амура", но вполне могла и упустить победу в основное время.

– Лучше провели матч, чем предыдущую игру, – подчеркнул Крикунов. – Собрались ребята. К сожалению после четвертой шайбы посчитали, что выиграли. Думали, они побегут, и поймаем их. Это эмоции. Наделали ошибок и поставили судьбу матча под вопрос. Минуту еще играть было при счете 4:3. Обидно было упустить победу, ведя три шайбы.

– Опять команда не обходится без нервной концовки. Это – психология?

– Да, психология и календарь бестолковый для 29 команд.

– Для Гареева, сделавшего хет-трик, предусмотрено какое-то вознаграждение?

– Мне ничего неизвестно об этом.

– Зачем команде участие в кубке Шпенглера?

– Не я принимал решение. Он нам сейчас не нужен. Хотя в прошлом году команда заиграла после него. Но там толком не потренироваться: тренажерного зала нет, льда для занятий тоже нет.

– Минусов больше чем плюсов?

– Да. (Алексей МАКСИМОВ)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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