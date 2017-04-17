Владимир Крикунов: "Думал, что финальная серия Кубка Гагарина вернется в Питер""

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал победу СКА в финале Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (4-1). По словам специалиста, он ожидал продолжения серии.

– Честно говоря, я думал, что серия не закончится в Магнитогорске и вернется в Питер, - приводит официальный сайт КХЛ слова Крикунова. - Почему? Надеялся на то, что ударное звено "Магнитки" скажет все-таки свое слово. Несмотря на то, что соперник против них играл очень жёстко. Бил, не жалел… Думал, что, поддерживаемые своими зрителями, они сумеют выйти из-под этого пресса. Но – не удалось. В очередной раз приходится признать, что состав у СКА сильнее, ровнее. От любого звена можно ожидать опасности. И именно это сыграло свою роль в последнем матче финала.

Магнитогорск не смог удержать преимущество в счете. Питерцы просто продолжали спокойно гнуть свою линию. И, даже проигрывая 0:2, они не перестали быть катком. Давили и давили. Моментами выглядели настолько мощно, что закрывали "Металлург" в его зоне. И в эти моменты, честно сказать, сомнений не оставалось в том, кто в итоге победит и возьмет Кубок Гагарина. СКА – очень мощная команда, отлично подготовленная и физически, и тактически.

Вчера СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в пятом матче финала плей-офф КХЛ и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.