Владимир Крикунов: "Динамо" убил календарь"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов выразил недовольство календарем КХЛ. В воскресенье бело-голубые уступили рижским одноклубникам со счетом 4:5.

- Немного нас не хватило на сегодняшний матч. Нас убил календарь, - цитирует "РИА Новости" Крикунова. - Проехали весь Дальний Восток, налетали лишних семь тысяч километров, вернулись на два дня в Москву и поехали снова на выезд в Хельсинки, Череповец и сюда, в Ригу. Хотели сегодня выиграть, но не получилось.

Да, спад случился во втором периоде, когда пропустили две шайбы. В конце, вроде бы, бились, старались. Но если бы не было усталости, то, возможно, весь матч сложился бы иначе.