Владимир Крикунов: "Динамо" провело свой худший матч в этом сезоне"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов назвал домашнюю игру с "Северсталью" (1:2 ОТ) худшей в сезоне.

– Мы провели, пожалуй, свой худший матч в этом сезоне. Не было движения. И не было, в принципе, нашего ударного звена, - приводит слова Крикунова официальный сайт "Динамо". - Видимо, Шипачев и Кагарлицкий еще не отошли от выступления на Матче звезд. Но если первое звено не играет, у нас же еще три есть. Одно, правда, шайбу в большинстве забросило. Зато два других вообще без голов остались. Первая тройка и так забивает много. Остальные тоже должны вносить свой вклад в результат команды.

Но, к сожалению, сегодня у нас в составе таких героев не нашлось. Первые не смогли. А остальные впустую прокатились.

– Вы вернули Макарова в первое звено, какие качества вы видите в Игоре, которые могут ему помочь результативно взаимодействовать с Шипачевым и Кагарлицким?

– Просто Макаров двигается немного быстрее, чем Индрашис. Поэтому его в ударную тройку и вернули. Микс в последних матчах, видимо, подсел немного. В матче с "Северсталью" он всего одну смену отработал так, как должен играть легионер.

– Максим Афиногенов приступил к тренировкам на льду. Когда он будет готов сыграть за "Динамо"?

– Думаю, что только к последним матчам гладкого чемпионата. Может, за три игры перед финишем "регулярки".

– А остальные травмированные?

– Алексеев еще нескоро. Тарасов пораньше.

– Мы провели, пожалуй, свой худший матч в этом сезоне. Не было движения. И не было, в принципе, нашего ударного звена. Видимо, Шипачев и Кагарлицкий еще не отошли от выступления на Матче звезд. Но если первое звено не играет, у нас же еще три есть. Одно, правда, шайбу в большинстве забросило. Зато два других вообще без голов остались. Первая тройка и так забивает много. Остальные тоже должны вносить свой вклад в результат команды.

Но, к сожалению, сегодня у нас в составе таких героев не нашлось. Первые не смогли. А остальные впустую прокатились.

– Вы вернули Макарова в первое звено, какие качества вы видите в Игоре, которые могут ему помочь результативно взаимодействовать с Шипачевым и Кагарлицким?



– Просто Макаров двигается немного быстрее, чем Индрашис. Поэтому его в ударную тройку и вернули. Микс в последних матчах, видимо, подсел немного. В матче с "Северсталью" он всего одну смену отработал так, как должен играть легионер.

– Максим Афиногенов приступил к тренировкам на льду. Когда он будет готов сыграть за "Динамо"?

– Думаю, что только к последним матчам гладкого чемпионата. Может, за три игры перед финишем "регулярки".

– А остальные травмированные?

– Алексеев еще нескоро. Тарасов пораньше.