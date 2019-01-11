Владимир Крикунов: "Благодарен всем, особенно Еременко"

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов после победы в Казани поделился эмоциями от игры.

- В начале игры мы использовали удаление, - говорит Крикунов. - Потом забили второй гол. Но, когда "Ак Барс" прибавил, то стало сложно. Хорошо, что Еременко защищался. Хорошо, что додержались до конца. Ребята сражались. Молодцы, что выстояли. Благодарен всем, особенно вратарю.

- Приятно побеждать в Казани?

- Везде приятно. Нам сейчас необходимо каждое очко. У нас не как у "Ак Барса" 70 с лишним очков. У нас всего 56 и сзади поджимает Рига. (Артур Еникеев)