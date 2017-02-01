Владимир Крикунов: "Автомобилисту" тяжело играть первым номером"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после домашнего поражения своей команды от минского "Динамо" (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ посетовал на блеклую игру своих подопечных в большинстве. Он согласился с мнением, что его команде лучше удаются гостевые матчи.

– Сегодня настраивались только на победу, нам очень нужны были три очка, – сказал Крикунов. – Проиграли хорошей мастеровитой команде. Имели много большинства, но наши бригады ничего не смогли создать. Очень плохо блокировали вратаря во время бросков. Соперник забросил свою шайбу в большинстве, а мы нет. Не считая заброшенной в последние секунды, когда уже ничего нельзя было изменить.

– Сегодня было много ненужных удалений у ваших игроков. Минск вас за это наказал.

– Мы недавно играли с Минском, знали как они действуют в большинстве. Удаления идут от того, что не успеваешь за соперником. Если у Мегалинского медленные ноги, что тут сделаешь.

– Как оцените игру Андерсона после перерыва?

– Он много пропустил, ему тяжело было против такой хорошей команды, как Динамо Минск.

– Автомобилист в гостях набирает больше очков, чем дома. Это случайно или нет?

– Нет, это не дело случая. Первым номером нам тяжело играть, не хватает мощи. Вторым номером у нас лучше получается, соперник раскрывается. (Алексей МАКСИМОВ)