Владимир Крикунов: "Автомобилисту" требуются усиления во всех линиях"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Слована" (1:4) признал, что команда полностью провалилась в обороне, передает из Екатеринбурга спецкор "СЭ" Алексей МАКСИМОВ. По словам специалиста, усиления требуют все линии команды.

– "Слован" заслуженно победил, поздравляю соперника. Ну а мы посмотрели команду в настоящей игре. Тренировки – это одно, а игра – совсем другое. Очень много провалов сегодня было в нашей игре. Другая команда за весь сезон столько не проваливается. Выходы "3 в 2", "2 в 1" – для команды, стремящейся в плей-офф – недопустимо столько проваливаться в обороне. Будем работать.

– Какая линия требует усиления в первую очередь?

– Все линии. Но на рынке сегодня нет усиления, рынок пуст. Будем работать тем составом, который есть. Все хотят играть, тренироваться, развиваться. От этого и будем отталкиваться. Жаль, что времени у нас мало.

– Приобретения планируются?

– Планируются, но сейчас пока брать некого. Присматриваемся.

– Какие элементы в игре вы сохранили, взглянув на это все тренерским взглядом?

– Мы неплохо сегодня атаковали во втором периоде, моменты создавали, но вот игра в обороне...Обороны, вообще, нет у нас.