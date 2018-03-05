Владимир Крикунов: "Автомобилист" выстоял в третьем периоде, хотя противник душил нас"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после победы над магнитогорским "Металлургом" (2:1) во втором матче серии плей-офф отметил, что команде удалось выстоять в третьем периоде, в отличие от первой встречи. Напомним, что счет в серии равный, 1-1.

– Игра сегодня складывалась, как и вчера, в том числе по счету, - цитирует сайт "Автомобилиста" Крикунова. - Единственное, сегодня мы сумели выстоять в третьем периоде, хотя противник душил нас. Ребята молодцы, болельщикам спасибо. Мы выстояли. Отсутствие Чайковски? У нас все защитники одинаковые. Большинство – забили один, и то хорошо.