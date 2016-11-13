Владимир Крикунов: "Автомобилист" в матче с "Барысом" подкосили удаления"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (0:4) отметил, что его команда оказалась не готова к сегодняшнему поединку. По словам наставника, гостей подкосили удаления во втором периоде.

- "Барыс" хорошо настроился на этот матч, - приводит пресс-служба казахстанского клуба слова Крикунова. - А мы оказались к нему не готовы. Держались, но удаления нас подкосили. Во втором периоде пропустили две шайбы, поэтому, наверное, и проиграли. Конечно, и нападение наше не сработало так, как нужно. Мы хорошо готовились к матчу. Разрыв между нами был три очка, поэтому хотелось достать "Барыс". Но что-то не получилось.