Владимир Крикунов: "Автомобилист" в матче против "Слована" позволял себе расслабиться"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (6:3) остался доволен дебютом защитника Дениса Куляша. Специалист также признал, что его команда несколько раз по ходу встречи позволяла себе расслабиться.

– Начали, вроде бы, хорошо, но потом подуспокоились и перешли на скорость противника, – сказал Крикунов. – Второй период плохо провели. В третьем периоде вышли уже собранными и забросили 4 шайбы.

﻿– Вы довольны дебютом Дениса Куляша, через считанное количество секунд на площадке в новой форме, сделавшего голевую передачу?

﻿– Доволен. Там был бросок по воротам и добивание. Вот и результативное действие получилось.

﻿– У "Автомобилиста" теперь есть игрок, который сразу бросает по воротам!

﻿Это, в принципе, хорошее качество. Бросать надо всегда.

﻿– У Обидина и Севостьянова есть шансы стать игроками основного состава?

﻿Обидин – да. Севостьянов – молодой, нам нужны лимитчики. (Алексей МАКСИМОВ)