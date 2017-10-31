Владимир Крикунов: "Автомобилист" пропустил то, что не должен был. Хорошо, что забили шесть"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов остался доволен игрой первой пятерки, которая забросила шесть шайб в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ладой" (6:4). При этом специалист подчеркнул, что команда не выложилась на сто процентов.

– Как всегда после перерыва у нас такая непонятная игра. Хорошо, что сегодня одно звено забило все шесть голов, – сказал Крикунов. – 46 бросков сегодня сделали – это довольно много. Но и пропустили шайбы, которые не должны были. Если ставить перед собой большие задачи, такие голы пропускать нельзя.

Это все от настроя, быстрый первый гол сыграл не очень хорошую роль для нас. Посчитали, видимо, что все сегодня будет легко и еще назабиваем, и не будет никакого сопротивления. Хорошо то, что хорошо кончается.

– Миловзоров сегодня показал свою проектную мощность?

– Звено сыгралось, мы их не стали разбивать. Хоть и вернулись в строй Кучерявенко и Голышев. 7-8 игр это звено сыграло в таком сочетании и получается у них.

– У Трямкина сегодня 4 (1+3) очка за результативность. А если бы он знал о вызове в сборную, набрал бы больше баллов?

– Не знаю, может хуже бы сыграл. (Алексей МАКСИМОВ)