Владимир Крикунов: "Автомобилист" не показал нормального движения в матче с "Югрой"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Югры" (0:2) остался недоволен действиями своих хоккеистов в атаке. По словам специалиста, предыдущий матч чемпионата в Челябинске отнял у команды слишком много сил.

– Очень много сил и эмоций отдали в матче с "Трактором", не было нормального движения, – сказал Крикунов. – Когда "3 в 0" вышли, а я такого вообще за жизнь не припомню, и не забили.... Невозможно выиграть, не забрасывая шайб. А у нас нападающие за 6 периодов не забросили ни одной шайбы.

– Сегодня бросалось в глаза, что ваши хоккеисты вместо того, чтобы решить эпизод, начинали зачем-то искать лучшее продолжение и теряли шайбу.

– В том-то и дело. Там и Михнев должен был забивать, но какую-то передачу придумал.

– Как объяснить, что выход "3 в 0", пусть даже "2 в 0", игроки превратили в банальный выход один против вратаря, и дело кончилось броском в голкипера?

– Я тоже думал, что оттянут вратаря в одну сторону, и последует бросок в пустой угол ворот. (Алексей МАКСИМОВ)