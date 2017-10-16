Владимир Крикунов: "Автомобилист" играет без запаса"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов выразил удовлетворение по поводу победы над "Югрой" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. При этом он посетовал на усталость своих подопечных.

– Очень много сил отняла игра с ЦСКА, и физических, и моральных, – отметил Крикунов. – Думали, на молодых сегодня сделать ставку – а на молодых еще рано. Хорошо, что гол забили в концовке, потом еще один в овертайме и вырвали победу. У нас много травмированных, играем без запаса.

– Довольны итогом домашней серии?

﻿– В принципе, да. Три игры выиграли, две проиграли. Проиграли тем командам, которые на сегодня объективно посильнее. Пока все нормально, впереди тяжелой выезд.

– Не было сегодня желания дать отдохнуть Коваржу?

﻿– Коварж устал, он все игры сыграл. Устинский в Учалах, Сохатский без игровой практики. У нас напряженная ситуация с вратарями.

﻿– Кто из травмированных вернется в строй к выездной серии?

﻿– Крикунов, где-то к середине серии.

– А Голышеву рано на лед?

﻿– Рано. (Алексей МАКСИМОВ)