Владимир Крикунов: "Автомобилист" играет без запаса"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов выразил удовлетворение по поводу победы над "Югрой" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. При этом он посетовал на усталость своих подопечных.
– Очень много сил отняла игра с ЦСКА, и физических, и моральных, – отметил Крикунов. – Думали, на молодых сегодня сделать ставку – а на молодых еще рано. Хорошо, что гол забили в концовке, потом еще один в овертайме и вырвали победу. У нас много травмированных, играем без запаса.
– Довольны итогом домашней серии?
– В принципе, да. Три игры выиграли, две проиграли. Проиграли тем командам, которые на сегодня объективно посильнее. Пока все нормально, впереди тяжелой выезд.
– Не было сегодня желания дать отдохнуть Коваржу?
– Коварж устал, он все игры сыграл. Устинский в Учалах, Сохатский без игровой практики. У нас напряженная ситуация с вратарями.
– Кто из травмированных вернется в строй к выездной серии?
– Крикунов, где-то к середине серии.
– А Голышеву рано на лед?
– Рано. (Алексей МАКСИМОВ)