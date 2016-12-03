Владимир Крикунов: "Автомобилист" держался, но за две минуты до конца пропустил гол"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения от "Локомотива" в регулярном чемпионате КХЛ (3:5) отметил, что его команда хотела набрать очки. Тем не менее, он считает, что без ошибок хоккея не бывает.

– Мы старались, хотели набрать какие-нибудь очки, - цитирует пресс-служба ярославского клуба Крикунова. - В целом, держались, но за две минуты до конца пропустили гол. Причем этого игрока, который должен отвечать за автора шайбы, буквально в предыдущей смене предупредили – был точно такой же момент, и он опять "проспал". К сожалению, без ошибок хоккея не бывает. После пропущенного гола очень мало времени оставалось, чтобы отыграться.