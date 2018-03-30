Владимир Кречин: "Успех "Трактора" абсолютно закономерен"

Бывший вице-президент "Трактора" Владимир Кречин в интервью "Известиям" отметил, что не удивлен победе команды в полуфинальной серии Востока против "Салавата Юлаева" (4-3). По его словам, успех команды абсолютно закономерен.

– Вас удивил результат серии "Трактора" и "Салавата Юлаева"?

– Все-таки не надо забывать, что челябинцы набрали в регулярном чемпионате больше очков, чем уфимцы. "Трактор" уступил "Салавату" второе место на Востоке только потому, что команда Эркки Вестерлунда стала первой в дивизионе Чернышева. Было ясно, что в этом сезоне подопечные Гатиятулина не хуже уфимцев. "Трактор" очень дисциплинирован, подчиняется воле главного тренера, который умеет мотивировать хоккеистов выжимать из себя максимум. И в серии с "Салаватом" команда просто так не отдала сопернику ни одной игры. Даже в трех проигранных матчах поражение случалось либо в овертайме, либо с минимальным счетом в основное время, либо после одного неудачного третьего периода в пятом матче, когда "Трактор" упустил преимущество в две шайбы. Ну а в седьмой встрече все решил характер команды и умелое руководство тренера, что и принесло результат при ощутимом игровом преимуществе "Салавата".

– Вы считаете, успех "Трактора" в нынешнем сезоне закономерен?

– Челябинский клуб в ходе двух последних регулярных чемпионатов КХЛ показывал, что у него очень организованная команда, способная добиваться результата. Оба раза они заканчивали "регулярку" в первой четверке Востока и получали преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. В прошлом сезоне команде и тренеру не хватило опыта в серии с "Барысом", проигранной в шести матчах. Но теперь они сумели усилиться хорошими легионерами, подтянули молодых ребят вроде того же Кравцова, а также здорово подготовились к плей-офф в олимпийский перерыв. Так что, успех челябинцев абсолютно закономерен.