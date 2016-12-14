Владимир Кречин: "У "Куньлуня" один из самых маленьких бюджетов в КХЛ"

Спортивный директор "Куньлуня" Владимир Кречин рассказал о становлении своей команды в КХЛ. Он заявил, что у китайского клуба один из самых скромных бюджетов в лиге.

– Все новички КХЛ - "Медвешчак", "Адмирал", "Сочи" - попадали в плей-офф в первый год своего участия в соревнованиях. На вас это не давит?

– Нет. Все хотят попасть в плей-офф и выступают, чтобы выигрывать. Поначалу у нас вообще была задача собрать команду. Например, у того же "Йокерита" хоккейная страна. Там намного проще. А азиатская лига, скажем так, не уровня КХЛ. Поэтому было тяжело собрать команду, и чтобы она сразу заиграла. Вы видели, сначала у нас было шесть человек в августе, и команда до сих пор формируется. Поэтому главное было – создать команду, а потом по ходу сезона наши руководители уже почувствовали вкус побед и сказал, давайте, попадайте в плей-офф. Аппетит пришел во время еды. Думаю, не пройдет и десяти лет, как Китай уже будет восприниматься по-другому, не так, как сейчас.

Если посмотреть на тренерский штаб – это или финны, или люди, которые поработали в Финляндии. А финская школа на сегодняшний день одна из самых сильных. Сейчас уже в Китае образовалась юниорская команда U-20 и U-18, которая будет играть на чемпионате мира в Новой Зеландии. Это еще один шажочек, и туда будут привлекаться именитые тренеры, например, Барков, который поработал в Финляндии. Будет писаться большая программа финской федерации совместно с российскими хоккейными специалистами. Будем привлекать Юрзинова – старшего, например, чтобы поднять уровень развития китайской школы.

– Говорилось, что ваша команда подписала довольно эффективных игроков, но с весьма скромной зарплатой по сравнению с другими клубами, которые успешно выступают в КХЛ.

– У нас один из самых маленьких бюджетов в лиге. Налог на зарплату – 45%. Поэтому по факту хоккеисты получают одни из самых маленьких зарплат. Ни у кого нет больших контрактов. Отнимите 45% и, все встанет на свои места. Нам помогает то, что нет лимита на легионеров. Он как бы есть, потому что мы должны иметь в команде десять русских и китайских ребят, но нет легионеров, поэтому нам немного проще. К нам русские не идут на ту зарплату, которую мы предлагаем, и на его место мы приглашаем иностранца. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)