Владимир Кречин: "Со дня на день ждем возвращения Энлунда"

Спортивный директор "Куньлунь" Владимир Кречин рассказал, будет ли усиление команды и увеличениие бюджета клуба в следующем году.

– Бюджет команды вырастет в следующем году?

– Все будет зависеть от целей и задач. Если наш китайский хозяин захочет занять место выше, чем в этом году, естественно, будет вливание новых игроков, которые стоят намного дороже, чем у нас есть. Без этого никак.

– Вообще руководители вашей команды сильно вовлечены?

– Очень. Видно, что они полюбили хоккей.

– Что думаете о нынешнем турнирном положении своей команды?

– Цыплят по осени считают, поэтому сейчас рано радоваться или расстраиваться. Мы работаем. Главное, чтобы было поменьше травм.

– До закрытия трансферного окна планируется усиление?

– Все зависит от того, насколько быстро восстановятся наши нападающие Вярн и Лахти. Если сроки лечения не затянутся, значит, никого покупать не будем. Кстати, у нас до сих пор не играет Энлунд. То есть не играет полноценное звено.

– Когда ждете возвращения в строй Энлунда?

– Со дня на день. Энлунд в первом матче вывихнул голеностоп и больше на площадку не выходил. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)