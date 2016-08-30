Владимир Кречин: "Куньлунь" сосредоточится на привлечении свободных игроков"

Спортивный директор "Красной Звезды Куньлунь" Владимир Кречин сообщил, что клубу в настоящее время нецелесообразно покупать дорогих хоккеистов. Команда сосредоточится на привлечении свободных агентов.

– Мы уже подписали много профессиональных игроков, а покупать их нецелесообразно сейчас для нас, – цитирует "Р-Спорт" Кречина. – Я говорю о дорогих игроках. Менеджеры сосредоточат свои усилия на привлечении свободных хоккеистов. Свободный агент – игрок, у которого закончился контракт, – мы предложим таким игрокам контракты на лучших условиях.

Мы уже сейчас имеем игроков из семи стран, поэтому мы будем приглашать игроков из всех стран. Все по мере надобности. Сейчас наша главная задача – создать команду, чтобы она работала, заиграла. И потом по мере надобности будем покупать более дорогих и более опытных игроков.