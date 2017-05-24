Владимир Кречин: "КХЛ представила ряд неоспоримых фактов, что "Кузня" не соответствует уровню лиги"

Спортивный директор "Куньлуня" Владимир Кречин высказал свое мнение по поводу исключения новокузнецкого "Металлурга" из КХЛ. По его словам, у региона есть все шансы вернуть команду в элиту.

– Какова ваша позиция по поводу исключения новокузнецкого "Металлурга" из КХЛ?

– Конечно, это очень больно и трагично для Новокузнецка. В городе любят команду. Могу только пожелать этой команде и руководителям области не опускать руки. Это не говорит о том, что команду исключили и забыли про нее. По-прежнему нужно заниматься школой, новыми спонсорами, поднятием инфраструктуры клубов. Надо отремонтировать дворец и встать на уровень, соответствующий КХЛ. Если они все это исправят и увеличат финансирование, тогда никаких вопросов не будет к тому, чтобы команду приняли обратно.

– Лично для вас решение было неожиданным?

– На заседении были представлены ряд неоспоримых фактов того, что клуб полностью не соответствует уровню КХЛ. Лига борется за популяризацию, и когда вещи не соответствуют, то такое решение обосновано. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)