Владимир Кречин: "Исключение "Кузни" – больной вопрос. Я – против"

Генеральный менеджер "Куньлунь Ред Стар" Владимир Кречин подчеркнул, что новокузнецкому "Металлургу", который сегодня был исключен из КХЛ, нужно работать и развивать инфраструктуру, руководителям клуба нужно сохранять желание вернуться.

– В общем и целом видно, что лига прогрессирует, движется вперед, – приводит официальный сайт КХЛ слова Кречина. – Видно, что прогресс – в каждом действии, в каждом шаге.

Что касается сегодняшних решений, то исключение "Кузни" – больной вопрос. Лично мое мнение как человека, игравшего в этом клубе, – я против. Но считаю, что Новокузнецку не стоит опускать руки. Нужно работать, развивать инфраструктуру. Это вполне возможно. И потенциал у школы очень большой. Руководителям клуба нужно сохранять желание вернуться. Отремонтировать дворец, отыскать новых спонсоров.

Если говорить о других решениях, то отметил бы постепенное снижение потолка зарплат. Это будет большим плюсом. Главное – чтобы этот потолок неукоснительно соблюдался всеми. Что касается новой стратегии – время покажет, но, как уже отмечал, движение вперед есть. Будем идти вместе дальше, будем плодотворно работать с лигой.