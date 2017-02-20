Владимир Городецкий: "Сезон получился неудачным для "Сибири" из-за травм хоккеистов"

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отметил, что прошедший регулярный чемпионат КХЛ сложился для "Сибири" неудачно из-за большого количества травм, которые получали ключевые игроки по ходу сезона. "Сибирь" в нынешнем сезоне КХЛ впервые с 2012 года не смогла выйти в плей-офф, завершив чемпионат на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

– Задачу ставили – как минимум выйти в плей-офф, – цитирует ТАСС Городецкого. – Но так сложился сезон, что восемь ключевых игроков во главе с Салаком были травмированы, притом на месяц, не на неделю. Это сказалось, были потеряны очки. Это будет встряской, мотивацией перед следующим сезоном.