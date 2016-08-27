Владимир Галузин: "Йокерит" ничем не удивил "Торпедо"

Нападающий "Торпедо" Владимир Галузин после победы над "Йокеритом" (3:1) признался, что соперник ничем не удивил. Также он отметил, что нижегородской команде хотелось выиграть, чтобы всем доказать, что победа в плей-офф над финской командой в прошлом сезоне была не случайной.

– В матче с "Йокеритом" нам хотелось доказать, что победа в серии плей-офф-2016 была не случайной, – цитирует пресс-служба клуба Галузина. – Игра была тяжелой, но мы проделали хорошую работу. Соперник нас ничем не удивил. Он выглядел также, как и в прошлом сезоне, несмотря на то, что в команде много изменений.

– Игроки "Торпедо" говорили, что в Нижний приедет злой "Йокерит". Заметили какую-то особую злость?

– Особой злости не было. Наверное, финны тоже хотели доказать, что могут играть в приличный хоккей. Считаю, что игра была равной, но нам, возможно, повезло больше.