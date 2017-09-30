Владимир Галузин: "На арене "Витязя" специфическая обстановка"

Нападающий "Торпедо" Владимир Галузин после победы над "Витязем" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью пресс-службе нижегородцев отметил, что играть в Подольске было тяжело. 29-летний форвард считает, что победить удалось за счет самоотверженности команды.

- Владимир, пару лет назад в одном из интервью вы признавались, что арена в Подольске для вас - одна из самых неудобных в плане игры. Сегодня на вашем счету - победный гол. "Проклятие" снято?



- Я бы не сказал, что это было "проклятие". Просто специфическая обстановка во дворце: необычные освещение и лед, тяжеловато чуть-чуть. Хорошо, что сегодня получилось выиграть, это самое главное.

- "Торпедо" в сегодняшнем матче два первых периода больше атаковало, а в третьем - оборонялось. Что помешало сыграть более ровно?



- Наверное, и соперник в третьем периоде добавил. Но ребята - молодцы, бились, ловили шайбу на себя. За счет самоотверженности и командной игры мы сегодня выиграли.

- Вы не только забили победный гол, но и спасли в первом периоде "Торпедо" от неминуемого гола, выбив шайбу в "футбольном" подкате. Помните, как все случилось?



- Да, я хорошо помню этот момент. Нас "заперли" в зоне, шайба отскочила к "моему" игроку, а я немного не успел и пришлось просто лечь, как в футболе в подкате и отбить эту шайбу.

- Как только вы забросили шайбу - сразу побежали отмечать к нашему фанатскому сектору. Насколько важна была помощь болельщиков?



- Конечно, поддержка всегда нужна. Она помогает команде. Спасибо всем, кто приехал в Подольск, и тем, кто смотрел по телевизору и болел за нас.