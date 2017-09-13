Владимир Федосов: "Два года не выигрывали у "Автомобилиста"

Тренер СКА Владимир Федосов подчеркнул, что команда специально не готовилась к матчу регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста", несмотря на то, что уже два года не побеждала соперника. Он также добавил, что нападающий Евгений Кетов не примет участия во встрече из-за ротации состава.

– Мы два года не выигрывали у "Автомобилиста", но это ни о чем не говорит. Хорошая быстрая команда, грамотная, – отметил Федосов. – Какой-то специальной подготовки нет. У нас своя тактика, мы от нее не отступаем. Мальцев сегодня выйдет в центре четвертого звена, Каблуков переместится на фланг, Дергачев появится. Коскинен выйдет в стартовом составе.

– То есть эта ротация вратарей – два через два – сохраняется?

– Да.

– Почему Кетов в запасе?

– Потому что в составе всего 12 нападающих. Травмы у него нет – просто ротация. Белов будет готов играть с "Магниткой".

Матч СКА – "Автомобилист" пройдет сегодня, 13 сентября, и начнется в 19.30 по московскому времени.