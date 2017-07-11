Владимир Денисов вернулся в минское ''Динамо''

Белорусский защитник Владимир Денисов подписал односторонний контракт с минским ''Динамо'', сообщает клубная пресс-служба. Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Денисов уже выступал за минчан с 2009 по 2013 год и провел 148 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач. После "Динамо" он играл за "Торпедо", "Ак Барс" и "Трактор".

В составе сборной Белоруссии игрок выступал на девяти чемпионатах мира и Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.