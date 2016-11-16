Владимир Денисов: "В роли капитана "Трактора" чувствую себя комфортно"

Защитник "Трактора" Владимир Денисов после победы над "Спартаком" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что не стремится попадать в статистику силовых приемов для галочки. Хоккеист также подчеркнул: ему комфортно в роли капитана.

– Насколько довольны своей статистикой в этом сезоне? У вас хороший "плюс – минус".

– Очки тоже хотелось бы набирать, все-таки сыграли уже столько матчей. Больше думаю об обороне, а чтобы набирать очки нужно идти в атаку. А когда концентрируешься на обороне, так и получается. Но я не забиваю себе этим голову.

– А тренер требует от вас набора очков?

– Я стараюсь выполнять то, что мне озвучивали, пока вроде бы все в порядке.

– Как справляетесь с капитанскими обязанностями?

– Чувствую себя в этой роли вполне комфортно.

– Заглядываете в статистику силовых приемов? Вам важно присутствовать в ней?

– Конечно, когда попадается эта статистика, я ее просматриваю. А так, для галочки, не стремлюсь. Играю в свою игру и не собираюсь отказываться от нее. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)