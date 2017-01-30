Владимир Денисов: "Пауза в чемпионате пойдет "Трактору" на пользу"

Защитник "Трактора" Владимир Денисов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (3:5) отметил, что игрокам необходимо переосмыслить свою игру во время февральской паузы. По его словам, в плей-офф многое будет решать игра в неравных составах.

- Три шайбы, заброшенные в ворота СКА в третьем периоде, ничего не меняют, просто соперник уже не играл, а первые сорок минут они доминировали, шансов у нас было мало, - приводит "Р-Спорт" слова Денисова. - Мы продолжаем буксовать, как видите, но уверен, что на смену такой неудачной серии придет белая полоса. Конечно, пауза в чемпионате нам пойдет на пользу, нам нужно переосмыслить свою игру, многие вещи поправить.

Понятно, что с большинством проблемы, хотя одну попытку реализовали в игре со СКА. Игра в неравных составах будет многое решать в плей-офф, и СКА нам хорошо показал, как нужно разыгрывать численное преимущество.

Отметим, что воскресное поражение стало для челябинцев восьмым в десяти последних матчах. После 56 игр "Трактор" занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 87 очков. У "Адмирала", идущего на 8-й позиции на "Востоке", 78 баллов после 54 встреч.