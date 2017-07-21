Владимир Денисов: "Отказ от российского гражданства - просто вопрос морали"

Защитник минского "Динамо" Владимир Денисов отметил, что отказ от российского гражданства для него является вопросом морали. Он также добавил, что поступил так, как считал правильным и нужным.

Ранее белорусский хоккеист подписал односторонний контракт с минчами, соглашение рассчитано на один год.

– Для меня случившееся просто вопрос морали, и я поступил так, как считал правильным и нужным, как подсказывал мне внутренний голос, – приводит "Беларусь сегодня" слова Денисова. – А что кто-то там думает о моем решении, мне не очень интересно. Да, я, как и любой спортсмен, хочу что-то выиграть, чего-то достичь. Заработать, в конце концов. Финансовая составляющая, как ни крути, важна: рано или поздно со спортом придется закончить. Но при этом, отыграв больше десяти лет за сборную, я просто не мог взять и отказаться. Сказать, что все к тому шло, я не могу. В "Тракторе" у меня складывалось хорошо. Просто так получилось, что в Челябинске был нужен нападающий и кого-то пришлось отцепить. Хотя, не скрою, разговоры на легионерскую тему у меня с руководством были.

Денисов уже выступал за минчан с 2009 по 2013 год, после чего играл за "Торпедо", "Ак Барс" и "Трактор". В составе сборной Белоруссии игрок выступал на девяти чемпионатах мира и Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.