Владимир Денисов: "Игроки минского "Динамо" расстроены, не понимают, что случилось с командой в текущем сезоне"

Защитник минского "Динамо" Владимир Денисов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Динамо" из Риги на открытом воздухе отметил, что у его команды не получилось показать должный результат в текущем сезоне. Хоккеист также добавил, что нужно провести оставшиеся игры с полной отдачей.

– Сами не понимаем, что с командой происходит, пока нет объяснений, – цитирует "Р-Спорт" Денисова. – Все очень расстроены. К такой игре на открытом воздухе в Риге, конечно, хотелось бы подходить совсем в другом настроении. Тем не менее, это спорт, осталось не так много игр, нужно их провести с полной отдачей. Последние результаты огорчают всех, и мы понимаем свою ответственность. К сожалению, не получилось у нас в этом сезоне.

Напомним, что если минское "Динамо" проиграет в предстойщей встрече, то потеряет математические шансы на попадание в плей-офф.