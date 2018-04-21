Владелец "Йокерита" покидает клуб

Владелец контрольного пакета акций "Йокерита" Харри Харкимо объявил об уходе из клуба. 64-летний Харкимо управляет клубом с 1991 года. Под его руководством "Йокерит" пять раз выигрывал чемпионат Финляндии и вошел в состав КХЛ. К началу сентября Харкимо намерен расстаться со своим 51 процентом акций клуба.

– Я благодарен всем людям, с которыми пришлось работать все эти годы, – цитирует официальный сайт "Йокерита" Харкимо. – Этот клуб навсегда останется в моем сердце. Но мое время в нем вышло. Я должен уступить место новым людям. У "Йокерита" хорошая база, длительный контракт с КХЛ, основные партнеры и спонсоры уверены в клубе и останутся с ним. Так что мой уход не повлияет на работу "Йокерита".