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09:16 | Хоккей — КХЛ

Владельцы абонементов "Магнитки" бесплатно попадут на "гостевой" матч с "Куньлунем"


Болельщики магнитогорского "Металлурга", у которых есть абонементы на этот сезон чемпионата КХЛ, смогут бесплатно попасть на матч против "Куньлуня" 6 октября, сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что изначально встреча должна была пройти в Шанхае, однако китайский клуб добился переноса встречи из-за проведения в городе государственных мероприятий.

Российская команда предоставила возможность владельцам абонементов бесплатно посетить "гостевую" встречу с "Ред Стар". "Магнитка" занимает 9-е место в турнирной таблице "Востока", "Куньлунь" – на восьмой строчке. У клубов одинаковое количество очков.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/407200/

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